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影／台中父抱一歲兒掉落機械車位釀童死亡 檢警追廠商釐清疏失

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓男子育有兩子，前晚在社區機械車位停好車，抱著1歲兒子開車門取物時，機械車位因不明原因，突然掉落車位坑洞內，導致1歲童在過程中被車子、車位夾中，男童因顱內出血致死，檢警昨天已相驗，後續將釐清意外是機械故障或其他原因，將聯絡維護車位的業者、人員到案，依過失致死罪偵辦。

全案已報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，後續將聯絡維護保養機械車位的業者、維修人員，釐清機械車位是否有維護不當，導致車位掉落引發意外的情事，將依過失致死罪方向偵辦。

第五警分局在前晚6時許獲報，北屯區北平路三段一處民宅地下室機械車位，發生一起男童受傷案件，警方到場調查，案發時劉姓男子（37歲）在案發時照顧3歲、1歲兒子，正在使用社區機械車位。

當時劉男已停好車抱著1歲兒子，站在機械車位旁拿取物品時，疑因機械車位被為其他不知情車主啟動，劉與小兒子跌落坑洞後，1歲童遭夾中頭部，經救護人員搶救送醫，1歲童仍宣告不治。全案昨天由檢察官相驗，檢方依過失致死罪方向偵辦此案，先將劉男列為關係人，命請回。

劉男妻子透露，監視器有拍攝案發時有住戶搭乘車庫電梯，是否有誤觸導致意外，另外也認為機械車位維護廠商涉有疏失，提告過失致死，希望檢警查明。

台中市都發局昨天到場勘查，發現該社區的機械停車設備，沒有使用許可證，已當場勒令停止使用。

都發局表示，機械車位若未定期辦理保養、換證作業，可處建築物所有權人、使用人3000元以上1萬5000元以下罰鍰，限期改善或補辦手續。

第五警分局呼籲，民眾使用機械停車設備時務必注意周遭狀況，並避免孩童單獨進入車位範圍，以確保人身安全。

台中市劉姓男子前晚抱兒子使用社區機械車位時，發生意外，劉與1歲兒子跌落坑洞，1歲童送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子前晚抱兒子使用社區機械車位時，發生意外，劉與1歲兒子跌落坑洞，1歲童送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子前晚抱兒子使用社區機械車位時，發生意外，劉與1歲兒子跌落坑洞，1歲童送醫不治，該車位無使用許可證，市府已勒令停用。記者陳宏睿／攝影
台中市劉姓男子前晚抱兒子使用社區機械車位時，發生意外，劉與1歲兒子跌落坑洞，1歲童送醫不治，該車位無使用許可證，市府已勒令停用。記者陳宏睿／攝影
台中市劉姓男子前晚抱兒子使用社區機械車位時，發生意外，劉與1歲兒子跌落坑洞，1歲童送醫不治，該車位無使用許可證，市府已勒令停用。記者陳宏睿／攝影
台中市劉姓男子前晚抱兒子使用社區機械車位時，發生意外，劉與1歲兒子跌落坑洞，1歲童送醫不治，該車位無使用許可證，市府已勒令停用。記者陳宏睿／攝影

車位 建築 提告 監視器 過失致死

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