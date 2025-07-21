影／外籍女生突然無法呼吸 巡邏警車迅速送醫救一命

台南市永康南台科大外籍女學生昨天回到住處時，突然疑因對食物過敏抽搐癱倒在地、呼吸困難，剛好在附近巡邏的鹽行派出所警員沈芫、邱柏穎聽到通報立即到場，認為再等救護車可能會有危險，立即以巡邏車送醫，經過急救人已無大礙。

「快點！快點！人快斷氣了！」警員還沒進到現場大樓就聽到路邊有人高喊趕快，現場只見一名女子不斷地掙扎沒辦法說話，女學生的男友在一旁不知所措。

員警問大樓保全「119叫了嗎」，對方稱「叫了、卻不曉得多久才會來」，只好改打110。警員認為醫院就在幾條街外，在等救護車可能會出事，當機立斷要女子男友幫忙協助把人扛上巡邏車。一路鳴笛載送陳女至急診就醫，約只花了1分鐘。

陳男表示，與女友都在南台科大求學，她因對海鮮過敏，之前也有幾次誤食造成過敏發作，但都沒有像這次這麼嚴重，因陳女昨天未食用海鮮，推測可能是出門時在不知情情況下間接接觸到。

鹽行派出所所長賴信宏表示，陳女急救後情況穩定，陳男及後來到場之友人都對警方及時幫助感到萬分感謝，所幸遇見員警熱心幫忙，化解當下無助困境，「深刻體會到台灣人的親切與關懷。」