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8旬婦外出購物體力不支 八德警眼尖發現這1事

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市八德區一名86歲彭姓老婦昨(20)日晚間18時許在桃鶯路一帶獨自徘徊，熱心民眾路人見狀，擔心她迷路發生意外，便向八德警分局報案求助，警方到場發現老婦今(114)年6月也曾因為體力不支，由警方護送返家，便請老婦上車，再次將她平安載回家。據悉，老婦沒有失智，只是年紀大體力不好，外出購物時才會暫時在路邊休息。

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大安派出所員警卓泰維請老婦上車，再次將她平安載回家。圖：讀者提供

大安派出所表示，員警卓泰維昨晚接獲報案稱，在八德區桃鶯路附近，有老人迷路情形，請警方協助處理。員警駕駛巡邏車沿著桃鶯路尋找，果真看見一名老婦推著手推車在車道上，趕緊下車協助，老婦從家中出門外出購物，因為年紀大體力差，走累了就在路上休息，經由熱心民眾發現通報警方，眼尖的卓泰維見老婦眼熟，經過查詢發現，於今年6月老婦也曾因體力不支，由警方協助返家。員警隨即請老婦上車，並協助收拾手推車將她載送回家。家屬向警方說，老婦雖年紀大，體力不好，但沒有失智情形，平時外出也都能自己返家，感謝民眾與員警熱心協助。此次員警熱心助人事件也被民眾貼文在社群網站表揚，對此，卓泰維表示，這是員警平時工作的日常，能幫助民眾平安生活，一件小事也是應該做的事。

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大安派出所員警卓泰維協助收拾手推車，將老婦載送回家。圖：讀者提供

八德分局提醒民眾，家中如有精神、身體狀況不佳的家人，避免讓其單獨外出，注意其可能活動範圍，並予以配戴留有聯絡方式之物品、證件或手機，也請民眾如有遇到長者需要協助，請多給予關心或撥打110報警求助。

本文章來自《桃園電子報》。原文：8旬婦外出購物體力不支 八德警眼尖發現這1事

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