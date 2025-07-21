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立院修法重罰假車牌 壢警強化查緝守護道路安全

桃園電子報／ 桃園電子報

為遏止不肖分子偽造、變造或矇領車牌行為，立法院已於今(114)年5月份三讀通過《道路交通管理處罰條例》第12條修正條文，針對相關違規情形大幅加重罰則，目前正在等待行政院核定上路。桃園中壢警分局除積極執法、強化查緝作為，也特別呼籲用路人行車務必守法，切勿心存僥倖。

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中壢警分局除積極執法、強化查緝作為，也特別呼籲用路人行車務必守法，切勿心存僥倖。圖：讀者提供

中壢分局提到，新修正條文核定上路後，對於使用偽造、變造或矇領車牌之汽車所有人，將加倍處罰，最高處以罰鍰7萬2000元；若涉及偽造變造他車牌照、肇事致人傷亡或10年內再犯者，將直接沒入車輛。此外，若汽車停放於道路上而未懸掛有效車牌、使用偽造牌照或他車牌照者，也將同樣面臨高額罰鍰、移置保管車輛並扣繳牌照。

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警方將持續落實查緝工作，堅決杜絕不法。圖：讀者提供

中壢分局指出，近年來查獲偽變造車牌案件，多與駕駛人因嚴重超速、酒後駕車等重大違規行為，遭監理機關吊扣牌照有關。亦有部分是為掩蓋不法行為，鋌而走險使用偽造或變造車牌，重複違法形成惡性循環。實務上，警方就曾發現路旁停放車輛款式與車牌登記資料不符，經查發現是違法拼裝車為逃避查緝而懸掛他車車牌，最終不僅遭處高額罰鍰，車輛亦被移置保管並依法沒入，車主悔不當初。

中壢分局強調，警方將持續落實查緝工作，堅決杜絕不法。今(114)年截至目前為止，中壢分局轄區內已查獲589件車輛未依規定使用牌照，其中有17件涉及使用偽造或變造車牌，待新規定經行政院核定上路後，將持續強化執法，杜絕此類違規情形。

中壢分局長林鼎泰表示，使用合法車牌是每位車主最基本的責任，請勿心存僥倖，以違規掩蓋違規終將得不償失。民眾如發現有車輛使用可疑車牌，亦可主動向警方檢舉，共同守護道路交通秩序，打造安全、透明的用路環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：立院修法重罰假車牌 壢警強化查緝守護道路安全

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