他逆向騎單車差點與機車騎士碰撞 雙方爆口角當街大打出手

台南市東區裕農路昨天中午發生一名騎單車的中年男子因逆向行駛，差點與順向騎機車的男子發生碰撞，雙方爆發口角；結果兩人火氣上來，竟然在大馬路上大打出手，互拿單車與安全帽當武器砸人。警方到場將二人帶回，雙方均表示不提告訴，警方依社維法裁處。

台南市警第一分局莊敬派出所所長林海平表示，昨天中午12時許，接獲報案在裕農路、建東街口有兩人當街鬥毆；警方派員趕往時，雙方已停手，並未繼續打架。警方將二人帶回瞭解，原來是騎腳踏車的中年男子因逆向行駛，差點與順向騎車的騎士擦撞，爆發口角。

警方表示，兩人互毆造成機車騎士眼睛及嘴角受傷，腳踏車男子則手臂擦傷；雙方表示將自行達成和解，均不提出傷害告訴，分局已依法製作相關談話紀錄，並依社會秩序維護法第87條規定移請裁處。