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淡水社區大樓起火濃煙直竄 男童無法下樓吸入濃煙急送醫

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市淡水區新興街1棟10層樓社區大樓9樓，今天上午9時許突然竄出濃煙，新北市消防局獲報派遣24輛消防車及58名消防員前往灌救。消防人員到場發現起火的是9樓房間，火勢在40分鐘內撲滅，所幸並無人員受傷受困，確切起火原因仍待調查。

新北市消防局今天上午9時25分接獲報案，淡水區新興街1棟10層樓社區大樓9樓房間起火，還有民眾受困在10樓。新北市消防局立即派遣24車58人前往灌救，淡水警分局也出動5名警力到場疏導。消防人員到場時發現大量濃煙不斷從9樓竄出，隨即布設水線上樓灌救，發現屋內燃燒雜物，燃燒面積約10平方公尺，所幸當時屋內並無人，並未造成人員傷亡。

消防人員同時也引導10樓住戶下樓疏散，其中1名男童吸入濃煙所幸意識清醒，由救護人員預防性送醫治療，起火原因仍待火調人員調查。

淡水區新興街這棟社區大樓今天上午發生火警。記者黃子騰／翻攝
淡水區新興街這棟社區大樓今天上午發生火警。記者黃子騰／翻攝

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