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高雄殯儀館沒傳槍響地上驚見14彈殼 監視器錄到1名可疑男子
高雄市立殯儀館寄棺大樓領屍處門口今天上午8時有葬儀社人員驚見地上有彈殼，以為遭人開槍，但卻沒聽到槍響聲；警方獲報到場鑑識，採集14顆無底火的空包彈彈殼，調閱監視器發現，一名黑衣男走過時掏出口袋朝地上撒彈殼，是否為惡作劇或尋仇教訓，警方調查中。
三民二警分局今天上午8時許，接獲民眾報案指稱寄棺大樓領屍處地上發現數顆彈殼，原以為是遭人開槍，但警方趕抵到場後查證，無人聽到槍響聲。
鑑識人員勘查採證採集地上共有14顆彈殼，初步查看，該批空彈殼無底火，不能擊發，初步研判為拍戲用的空包彈空彈殼。
警方懷疑是民眾惡作劇，經調閱監視器發現當時一名男子於口袋中掏出彈殼朝地上拋撒，目前已鎖定特定犯嫌，並報請高雄地檢署指揮偵辦，將依恐嚇公眾罪嫌追緝涉案男子。
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