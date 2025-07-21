快訊

50張台積電引爆家族爭產！「1人照顧5人分錢」孝女賣股繳稅挨告

中山女高校長打造文武全才校園 讓學生實踐異想天開

開業界第一槍！徐重仁聲援大罷免網2派戰翻 昔爭議發言再被掀出

聽新聞
0:00 / 0:00

影／撞擊畫面曝！高雄轎車逆向迎面撞左轉車 駕駛左腳骨折卡車內被救出

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

黃姓男子今天凌晨1時駕車逆向行駛高市區東路，適何姓男子駕車從加昌路左轉區東路，黃迎面撞上何男轎車，致車頭左側凹陷，左腳骨折、身體多處擦挫傷，卡在駕駛座動彈不得，幸被救出，送醫無生命危險；黃稱因工作太累沒注意逆向，詳細肇責待釐清。

楠梓警分局調查，黃姓男子（31歲）今天凌晨1時許駕車沿楠梓區區東路行駛，接近加昌路時，突然逆向，當場撞上剛從加昌路左轉行駛至區東路的何姓男子（30歲）轎車。

兩車猛烈撞擊，導致黃男車子180度迴轉，左側車頭凹陷、板金扭曲，黃因左腿骨折、身體擦挫傷受困駕駛座無法動彈，何男則車頭毀損，受輕微擦挫傷。

警消獲報到場，消防員破壞車體，將受困黃男救出，所幸送醫無生命危險；據了解，從事服務業的黃男稱因下班太累，沒看清馬路才逆向；警方對雙方駕駛酒測，均未有飲酒情事，詳細肇責由交通大隊分析釐清。

黃姓男子今天凌晨駕車在高市區東路逆向撞上何姓男子轎車，車頭左側凹陷，左腳骨折，卡車中動彈不得，幸被救出送醫。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今天凌晨駕車在高市區東路逆向撞上何姓男子轎車，車頭左側凹陷，左腳骨折，卡車中動彈不得，幸被救出送醫。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今天凌晨駕車在高市區東路逆向撞上何姓男子轎車，車頭左側凹陷，左腳骨折，卡車中動彈不得，幸被救出送醫。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今天凌晨駕車在高市區東路逆向撞上何姓男子轎車，車頭左側凹陷，左腳骨折，卡車中動彈不得，幸被救出送醫。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今天凌晨駕車在高市區東路逆向撞上何姓男子轎車，車頭左側凹陷，左腳骨折，卡車中動彈不得，幸被消防救護員救出送醫。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今天凌晨駕車在高市區東路逆向撞上何姓男子轎車，車頭左側凹陷，左腳骨折，卡車中動彈不得，幸被消防救護員救出送醫。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今天凌晨駕車在高市區東路逆向（左紅圈處）撞上何姓男子轎車（右紅圈處），車頭左側凹陷，左腳骨折，卡車中動彈不得，幸被救出送醫。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今天凌晨駕車在高市區東路逆向（左紅圈處）撞上何姓男子轎車（右紅圈處），車頭左側凹陷，左腳骨折，卡車中動彈不得，幸被救出送醫。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今天凌晨駕車在高市區東路逆向撞上何姓男子轎車（如圖），車頭左側凹陷，左腳骨折，卡車中動彈不得，幸被救出送醫。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今天凌晨駕車在高市區東路逆向撞上何姓男子轎車（如圖），車頭左側凹陷，左腳骨折，卡車中動彈不得，幸被救出送醫。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今天凌晨駕車在高市區東路逆向撞上何姓男子轎車（紅圈處），車頭左側凹陷，左腳骨折，卡車中動彈不得，幸被救出送醫。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今天凌晨駕車在高市區東路逆向撞上何姓男子轎車（紅圈處），車頭左側凹陷，左腳骨折，卡車中動彈不得，幸被救出送醫。記者石秀華／翻攝

逆向 骨折 車禍 消防員

延伸閱讀

影／疑涉冒名頂替案…台南轎車遇警加速逃 猛撞前車再撞倒警機車

高雄婦路口禮讓救護車慘遭後方女騎士撞擊 1人顏面骨折、1人右手骨折

高雄驚魂車禍！貨車追撞轎車「擦出火花還冒煙」 駕駛：視線死角沒注意

想從台中走回高雄老家…93歲失智嬤「忘了已搬家」 警通知孫到場接回

相關新聞

影／撞擊畫面曝！高雄轎車逆向迎面撞左轉車 駕駛左腳骨折卡車內被救出

黃姓男子今天凌晨1時駕車逆向行駛高市區東路，適何姓男子駕車從加昌路左轉區東路，黃迎面撞上何男轎車，致車頭左側凹陷，左腳骨...

影／疑涉冒名頂替案…台南轎車遇警加速逃 猛撞前車再撞倒警機車

台南市警第一分局德高派出所員警昨天下午1時許，在崇善東路附近發現一輛轎車疑似涉及前天發生的車禍冒名頂替案件，上前攔查；該...

高雄婦路口禮讓救護車慘遭後方女騎士撞擊 1人顏面骨折、1人右手骨折

59歲陳姓婦人昨深夜11時騎機車行經高市建國路二段與經武路口，見鳴笛救護車通過，禮讓停下，未料遭後方騎機車27歲的陳姓女...

影／674萬賓士「移動套房」…沒掛車牌被抓到 車主：支架毀損

台中市第六警分局近期在西屯區福安橋臨檢時，發現一輛BENZ GT43轎跑車，市價要價647萬元，堪稱「移動套房」，但卻未...

國5火燒車死者身分是女軍官 目擊者看她燒成焦屍難過「我盡力救妳了」

國5蘇澳交流道發生火燒車意外，女駕駛受困車內燒成焦屍，經查死者身分是蘇澳海軍中正基地27歲葉姓女軍官，今天休假開車離開營...

星期評論／三元能源科技惡火 燒出城市治理的「破口」

三元能源科技高雄廠14日凌晨爆炸起火，火勢延燒近27小時，造成15人受傷，震撼全台。這把火不僅凸顯企業對風險辨識不足、資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。