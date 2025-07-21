影／撞擊畫面曝！高雄轎車逆向迎面撞左轉車 駕駛左腳骨折卡車內被救出

黃姓男子今天凌晨1時駕車逆向行駛高市區東路，適何姓男子駕車從加昌路左轉區東路，黃迎面撞上何男轎車，致車頭左側凹陷，左腳骨折、身體多處擦挫傷，卡在駕駛座動彈不得，幸被救出，送醫無生命危險；黃稱因工作太累沒注意逆向，詳細肇責待釐清。

楠梓警分局調查，黃姓男子（31歲）今天凌晨1時許駕車沿楠梓區區東路行駛，接近加昌路時，突然逆向，當場撞上剛從加昌路左轉行駛至區東路的何姓男子（30歲）轎車。

兩車猛烈撞擊，導致黃男車子180度迴轉，左側車頭凹陷、板金扭曲，黃因左腿骨折、身體擦挫傷受困駕駛座無法動彈，何男則車頭毀損，受輕微擦挫傷。