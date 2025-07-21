影／疑涉冒名頂替案…台南轎車遇警加速逃 猛撞前車再撞倒警機車

台南市警第一分局德高派出所員警昨天下午1時許，在崇善東路附近發現一輛轎車疑似涉及前天發生的車禍冒名頂替案件，上前攔查；該車居然加速逃逸，並撞擊前方車輛，再撞倒警用機車，並將車開到一處停車場內，下車逃跑，警方將持續追查嫌疑人到案。

警方指出，前天下午3時許，台南市東區仁和路段發生一起車禍冒名頂替案件，德高派出所員警昨天下午巡邏經過崇善東路，發現疑似對象車輛，尾隨在後，沒想到該車輛立即加速往中華東路逃逸，直到在崇明路口因前方車輛都在停等紅燈才停下。

員警用警用機車擋住其後路，下車趨前大聲喝令駕駛熄火下車；駕駛不聽警方制止，竟開車撞擊前方停等紅燈車輛，企圖逃逸未果，隨即倒車撞倒警用機車，再趁燈號變換為綠燈，往中華東路三段北往南方向逃逸，所幸過程未造成人員受傷。