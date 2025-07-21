影／674萬賓士「移動套房」…沒掛車牌被抓到 車主：支架毀損

台中市第六警分局近期在西屯區福安橋臨檢時，發現一輛BENZ GT43轎跑車，市價要價647萬元，堪稱「移動套房」，但卻未懸掛車牌，呂姓車主辯稱，因車牌支架毀損，才沒有懸掛，但警方認定已違法，依法告發，最高可罰3萬6000元。

第六警分局協和所近月在西屯區福安橋執行臨檢勤務時，攔查一輛市價高達643萬元的BENZ GT43豪華轎跑車，但該車前車牌卻未依規定懸掛，警方立即依法告發，協助駕駛臨時處理。

經查，該車行經臨檢點時，警員卓昱丞、陳政彣發現車輛前方未懸掛車牌，隨即上前攔查盤問。

呂姓車主說，因前車牌支架損壞無法固定，故暫時拆除，待修復後再行安裝。但警方也提醒，無論車輛等級多高、價格多貴，只要未依規定懸掛車牌即屬違規行為。

警方當場依「道路交通管理處罰條例」第12條規定，針對「未懸掛車牌」之違規行為開立舉發單，處以3600元以上3萬6000元以下罰鍰。同時，為顧及駕駛行車安全與後續合法上路，警方也提供束帶，協助駕駛將車牌暫時固定妥當。