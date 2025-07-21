高雄婦路口禮讓救護車慘遭後方女騎士撞擊 1人顏面骨折、1人右手骨折

59歲陳姓婦人昨深夜11時騎機車行經高市建國路二段與經武路口，見鳴笛救護車通過，禮讓停下，未料遭後方騎機車27歲的陳姓女子撞擊，2人噴飛在地，陳女顏面骨折當場倒地不起，陳婦則右手骨折，雙雙被送醫搶救。

鳳山警分局調查，陳姓婦人昨天深夜11時許騎機車沿建國路二段西向東方向行駛，至經武路口時，見前方救護車鳴笛打算通過路口，於是停下禮讓救護車。

沒料，後方騎機車的陳姓女子未察覺陳婦停下禮讓救護車，當場衝撞陳婦機車，2人雙雙噴飛在地，倒地不起，救護車雖看到車禍事故發生，但車上載著病患，只好先行駛離。

陳女和陳婦倒地受傷，其中陳女顏面骨折，陳婦則右手骨折，兩人分別送國軍高雄總醫院及長庚醫院救治，雙方當事人酒測值均為0。