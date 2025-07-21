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星期評論／三元能源科技惡火 燒出城市治理的「破口」

聯合報／ 本報記者王昭月

高雄三元能源廠大火後，環保局人員在廠房周邊監測空氣品質。圖／高雄市府提供
高雄三元能源廠大火後，環保局人員在廠房周邊監測空氣品質。圖／高雄市府提供
三元能源科技高雄廠14日凌晨爆炸起火，火勢延燒近27小時，造成15人受傷，震撼全台。這把火不僅凸顯企業對風險辨識不足、資訊落差嚴重，也考驗政府應變能力，無異是國家能源轉型一次殘酷的壓力測試。

三元高雄廠是台灣首座超級電池工廠，台泥集團搶進綠能科技的重要一步，斥資200億元建廠，不料營運1年多即爆發重大工安事故。居民抱怨火警時釋出的氣味難聞、呼吸困難，恍如世界末日，市府災後以「未落實危害辨識與風險評估」理由重罰並勒令停工；令人質疑的是，法規、審查、稽核俱在，為何未發揮預防作用？

居民另控訴，業者宣稱合規、環保，卻隱匿地下儲能廠存在事實，從頭到尾說謊，儘管台泥董事長張安平對廠區疏於開誠布公震怒開罵，但無論是真不知情或作戲安撫鄰里，都坐實企業未善盡告知風險的疏失，難辭其咎。

高市府3年多前迎進三元能源，譽為儲能業領頭羊，孰料一把惡火將幻夢打回現實。回顧整起事件，市府對儲能設施的管制，似仍停留亡羊補牢階段，實有檢討必要。

能源轉型是國家政策，不過不能拿人民的命來換。尤其鋰電池廠有熱失控與毒氣逸散等潛在危害，非傳統工安標準所能應付，那試問，政府的因應之道何在？

美國位於亞利桑那州的McMicken儲能廠，2019年爆炸、4人重傷，美方立刻修訂消防安全規範（NFPA 855），強制儲能設施建置氣體監控、熱失控阻斷與即時通報機制；反觀台灣，儲能廠近在身旁卻沒公開風險數據、未與社區充分溝通，未強化消防員對鋰電池火警的實戰知識，在在成為工安「破口」。

未來高雄若想再招進能源產業，須建置更嚴謹的監控制度，不是一廠出事檢討一廠、或一周內清查完畢轄內所有電池工廠，企圖杜攸攸之口。執政當局應思考制訂儲能設施管理自治條例；跨局處定時聯合稽查，避免各自為政，「大家都管，但都管不到」，更積極的作為則促請中央制訂「台版NFPA 855」，防患未然，別等儲能廠發生大火時，只能眼望著廠區「燒到完」卻束手無策，暴露城市治理失能。

工安 三元能源

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