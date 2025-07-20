國5火燒車死者身分是女軍官 目擊者看她燒成焦屍難過「我盡力救妳了」

國5蘇澳交流道發生火燒車意外，女駕駛受困車內燒成焦屍，經查死者身分是蘇澳海軍中正基地27歲葉姓女軍官，今天休假開車離開營區後不久就自撞護欄；當時有目擊者衝過去要救她，但人被車體夾住拉不出來，接著發生爆炸，只能眼睜睜看她被燒死，遺憾難過說對不起「我已盡力救妳了」。

這起事故位於國道5的54公里、宜蘭蘇澳交流道北上入口車道，上午9時許宜蘭縣消防局獲報出動五個分隊前往搶救，到場發現轎車自撞護欄再起火燃燒，車體扭曲變形，火勢迅速延燒呑噬人車，整輛車被燒到只剩下骨架，駕駛燒成焦黑炭化，臉面無法辨識。

烈焰衝天，事發當下有位目擊者臉書貼文，「小姐對不起，一路好走，剛我路過看到，第一時間衝上前已盡力試著拉妳出來」；底下很多網友留言「不捨」，「你真的盡力了，不要自責」。警消表示，他們到場救人時，確實有看到這位目擊者，但現場火勢太大，加上女駕駛夾在車內，真的無法靠近。

目擊者表示，一開始火不是很大，女駕駛還有意識，他看到車子冒出火苗，趕快衝下車救人，也請後方車輛駕駛幫忙叫消防隊；他拉著死者的手，但對方被車子夾住拉不出來，在幾聲爆炸聲，最後放棄往後退，等待警消到場。

他遺憾難過「自己想救卻救不了，眼睜睜看她離開人世，才27歲，一條年輕寶貴的生命就這樣沒了...」，心情久久無法平復。