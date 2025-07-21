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女軍官國5蘇澳交流道自撞起火受困 目擊者嘆救不出

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

海軍中正基地葉姓女軍官昨天上午休假開車離開營區，在國五蘇澳交流道自撞護欄火燒車，有目擊者試圖救援未果，葉女不幸葬身火海。圖／警方提供
海軍中正基地葉姓女軍官昨天上午休假開車離開營區，在國五蘇澳交流道自撞護欄火燒車，有目擊者試圖救援未果，葉女不幸葬身火海。圖／警方提供

海軍蘇澳中正基地葉姓女軍官，昨天上午駕車行經國道五號蘇澳交流道附近，不明原因自撞護欄釀火燒車，葉女當時夾在駕駛座，有路過民眾一度冒險上前企圖救援，但無法將人拉出車外，最後只能眼睜睜看著車子爆炸陷入火海，待消防隊趕到滅火，葉女已成焦屍。

事故發生在國五約五十四公里、宜蘭蘇澳交流道北上入口車道，昨天上午九時十六分，宜蘭縣消防局獲報火燒車，出動五個分隊人車前往搶救，到場發現轎車先撞上護欄再起火，火勢延燒相當快，整輛轎車明顯扭曲變形，一片火海，撲滅火勢後，人車均燒成焦黑，駕駛臉部無法辨識。

事發後，有人在臉書貼文「小姐對不起，一路好走，剛我路過看到，第一時間衝上前已盡力試著拉妳出來」，底下很多網友留言「你盡力了」。救援的消防人員證實，到場時確實有看到一名民眾在場，但當時火勢十分猛烈，加上駕駛受困車內，根本無法靠近。

大火最後把轎車燒成骨架，駕駛全身焦黑炭化，面容無法辨識；國道警方聯繫女車主，發現駕駛是車主女兒葉姓女子，是海軍中正基地職業軍人，昨天休假，上午八時許駕車離開營區後發生意外。

據了解，該目擊者表示，一開始火不是很大，駕駛還有意識，他看到車子冒出火苗，立即衝下車救人，也請後方車輛駕駛幫忙報案，他拉著駕駛的手，但對方被車子夾住拉不出來，幾聲爆炸聲後他只能放棄往後退，等待消防人員到場。他感嘆想救卻救不了，眼睜睜看她離開人世，「一條年輕寶貴生命就這樣沒了」。心情久久無法平復。

警方初步研判葉女疑似車速過快，進入彎道時自撞護欄，確實原因待檢方進一步調查。

蘇澳 臉書 海軍 宜蘭 國道

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