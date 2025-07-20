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影／金山財神廟到恆春福德宮參香入廟放鞭炮「時機不對」 炸傷抬轎8人
新北市金山財神廟今約有3、40人到屏東縣恆春鎮福德宮參香，下午4時許，金山財神廟的神轎在入廟時，在燃放鞭炮疑因操作不慎、時機不對，炸傷抬轎8名男子，兩男受傷最嚴重，頭部、四肢二度燒燙傷面積50％，送醫後轉送國軍高雄總醫院救治。
警方初步調查，新北市金山財神廟今到恆春鎮福德宮參香，金山財神廟神轎在入廟燃放鞭炮，疑因操作不慎炸傷抬轎8人，其中5人自行送到恆春基督教醫院，1人送南門醫院，2人送恆春旅遊醫院，傷勢均為燒燙傷，其中30多歲詹男、溫男燒燙傷嚴重，轉送國軍高雄總醫院救治。8人均為男性，年齡約在19歲到30多歲。
現場鞭炮炸傷畫面影像曝光，疑似燃放鞭炮時的時機不對，抬神轎8人未等鞭炮炸完後，就直接衝進鞭炮，遭鞭炮炸傷。消防局獲報到場初步研判，現場施放煙火爆竹皆有合格標章。
恆春警分局表示，本案正調查中，已保留現場影像並製作相關人士訪談筆錄，釐清現場情形來龍去脈。
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