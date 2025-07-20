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民進黨中央黨部大門招牌遭人丟雞蛋 北市警追查

中央社／ 台北20日電

民眾黨今天在鄰近民進黨中央黨部大樓的北平東路辦集會後，發生有人跑進大樓內持雞蛋丟擲民進黨中央黨部大門及招牌。台北市警方已調監視器畫面，追查釐清丟擲雞蛋民眾身分。

台灣民眾黨下午在民進黨中央黨部的大樓外道路舉辦「民主起義！反罷要贏 台灣要贏」活動，除民眾黨立法院黨團8席立委，也邀台北市國民黨立委賴士葆、李彥秀、王鴻薇、徐巧芯、羅智強等人出席。

媒體報導，民眾黨舉辦活動結束後，有名穿白上衣、帶黑鴨舌帽的男子進入民進黨中央黨部大樓後，到民進黨中央黨部外丟擲數顆雞蛋，導致大門及招牌都是破碎蛋殼及蛋液。

轄區台北市警察局中正一分局表示，已掌握此狀況，正調閱監視器畫面釐清追查丟擲雞蛋民眾的身分。

民眾黨今天在鄰近民進黨中央黨部大樓的北平東路辦集會後，發生有人跑進大樓內持雞蛋丟擲民進黨中央黨部大門及招牌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨今天在鄰近民進黨中央黨部大樓的北平東路辦集會後，發生有人跑進大樓內持雞蛋丟擲民進黨中央黨部大門及招牌。圖／聯合報系資料照片

雞蛋 民進黨 台灣民眾黨

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