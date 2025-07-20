台中父抱1歲兒停機械車位…疑其他車主誤觸 摔落坑洞釀1死

台中市劉姓男子昨晚照顧3歲、1歲的兒子，劉抱著1歲兒子在社區機械車位旁拿取物品時，疑因車位被其他車主啟動，劉與1歲兒子跌落車位坑洞後，1歲兒疑被車子夾中頭部，警消到場將1歲兒子送醫後仍宣告不治，全案今天相驗，以過失致死罪方向偵辦，先將劉列關係人，訊後請回。

第五警分局在昨晚6時許獲報，北屯區北平路三段一處民宅地下室機械車位，發生一起男童受傷案件，警方到場查處，發現劉姓男子（37歲）在案發時照顧3歲、1歲兒子，正在使用社區機械車位。

當時劉男已停好車抱著1歲兒子，站在機械車位旁拿取物品時，疑因機械車位被為其他不知情車主啟動，劉與小兒子跌落坑洞後，1歲童遭夾中頭部，經救護人員搶救送醫，1歲童仍宣告不治。

全案今天由檢察官相驗，檢方依過失致死罪方向偵辦此案，先將劉男列為關係人，命請回。

劉男妻子透露，監視器有拍攝案發時有住戶搭乘車庫電梯，但未拍攝到機械車位維護廠商涉有疏失，提告過失致死，後續由檢警續行偵查。

台中市都發局今天到場勘查，發現該社區的機械停車設備，沒有使用許可證，已當場勒令停止使用。

都發局表示，機械車位若未定期辦理保養、換證作業，可處建築物所有權人、使用人3000元以上1萬5000元以下罰鍰，限期改善或補辦手續。

第五警分局呼籲，民眾使用機械停車設備時務必注意周遭狀況，並避免孩童單獨進入車位範圍，以確保人身安全。