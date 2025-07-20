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載家人出遊「才剛停好車」 休旅車右前車燈突閃爍後起火自燃

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局今傍晚5時17分接獲報案，屏東市民生路立體停車場2樓發生汽車火警，現場一輛停放在汽車格休旅車不明原因車頭起火燃燒，現場無人受困受傷，火勢約在半小時後撲滅，起火原因待調查。

45歲郭姓男子今天開車載著2名家人一起出遊，傍晚5時許入場停放後，汽車停在停車場2樓停車格內，待人員都下車離去後，休旅車的右前車燈發生不明閃爍，旋即起火自燃，消防隊載傍晚5時45分撲滅火勢，現場初步研判，疑似車輛老舊車齡約19年，導致熄火後發生電氣走火，詳細起火原因仍待釐清。

消防局表示，接獲報案後，派遣第一大隊、屏東、屏二與麟洛分隊共7車15人前往，現場由副大隊長楊景雄帶隊，通知110及停車場人員協助，起火車輛是日產汽車舊款休旅車，現場無人受困受傷，後續交由火調人員與相關單位處理，火勢未波及其他車輛。

屏東市民生路立體停車場2樓今天傍晚5時許發生汽車突然自燃，消防獲報後到場搶救，幸無人受傷。記者劉星君／翻攝
屏東市民生路立體停車場2樓今天傍晚5時許發生汽車突然自燃，消防獲報後到場搶救，幸無人受傷。記者劉星君／翻攝
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屏東市民生路立體停車場2樓今天傍晚5時許發生汽車突然自燃，消防獲報後到場搶救，幸無人受傷。記者劉星君／翻攝
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屏東縣 停車場 休旅車

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