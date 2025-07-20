屏東縣恆春郡福德宮衝廟門 8男遭鞭炮炸傷燒燙傷

屏東縣消防局今天下午4時5分接獲報案恆春鎮福德路上有廟會鎮頭在衝廟門時，有8名男子遭鞭炮炸傷，5人自行到恆春基督教醫院急診，現場2男傷勢較嚴重，二度燒傷，面積50％，8男年齡約19歲到30多歲。

屏東縣消防局表示，初步了解受傷原因是轎班人員未等煙火施放完畢即衝廟門導致燒燙傷。現場8人受傷，有5人自行送往恆春基督教醫院，消防局載1男到南門醫院，兩名傷者到恆春旅遊醫院。8名傷者意識清楚，頭部與肢體多處燒燙傷。消防局指出，現場施放的煙火皆有合格標章。

屏東縣消防局表示，今下午4時5分接獲報案，在恆春鎮福德路上的恆春郡福德宮有燒燙傷救護，現場是廟會活動，有多名民眾遭鞭炮炸傷，派遣第四大隊、恆春、車城及滿州分隊5車11人前往緊急救護及爆竹煙火查察，現場指揮官為副大隊長林玨伶，並通報警察局及衛生局協助處理。