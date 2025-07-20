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嘉義女山客走步道突昏迷 消防員背負搶救送醫
嘉義縣竹崎鄉樟腦寮山區傳女山客走步道時突然不適昏迷，縣消防局據報派遣分隊前往現場救助，因救護點偏遠、步道起伏不平，消防員背女山客從步道到平坦山路再以長背板協助上救護車，前後花費90分鐘，再由救護車送嘉義市醫院救治。
縣消防局表示，今天中午11時許，獲報竹崎鄉樟腦寮阿拔泉山稜步道有名登山民眾身體不適，立即派遣分隊前往，抵達後回報現場為1名年約63歲女山客肢體無力、意識昏迷，給予相關處置，送往嘉義市聖馬醫院救治。
消防、義消共7人到場協助救援，在2名山友協助帶路抵達現場，女山客丈夫一旁緊張守護，女子肢體無力、意識不清，由消防員許勝智以背負方式走下步道，約100公尺後，再利用長背板護送，歷經約90分鐘才上救護車送往嘉義市區醫院急救。
嘉義縣消防局呼籲民眾，爬山除了留意氣象資訊及路況等資訊外，務必注意身體狀況，以維自身安全。
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