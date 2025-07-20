彰化田尾民宅火災 3樓鐵皮加蓋客廳冒烈火濃煙…住戶即時逃出

彰化縣田尾鄉建平路一幢透天厝今下午近3時發生火災，火勢從3樓鐵皮加蓋的客廳冒出火苗，幸好屋內住戶即時逃出，火勢在約1小時內撲滅，未有人員傷亡，火災原因調查中。

彰化消防局今天下午2時52分接獲通報，田尾鄉建平路某巷道內透天厝火警，火勢從頂樓加蓋鐵皮竄出烈火和濃煙，由於緊鄰一整排透天厝，讓居民相當緊張。

消防局第四大隊田尾、二林分隊等共派出消防車、救護車等共13輛，消防員24人、義消等共39人前往搶救，並布4線水線搶救，火勢在下午3時54分撲滅，3樓鐵皮屋客廳都付之一炬。

火災當時屋內有屋主妻和兒子即時逃出，住戶說他們原本在一樓，突聽到3樓客廳有聲音，上去查看火勢已相當大，不知為何客廳會起火，火災原因調查中。