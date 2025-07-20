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一場混戰！老闆娘跟男友吵架翻桌引騷動 店內顧客欲離開相撞也互打
新北市板橋區1間餐飲店55歲何姓老闆娘，昨晚與63歲劉姓男友因感情因素爭吵。劉男情緒激動翻桌引發騷動，顧客王女欲離開時與另桌顧客林男及洪男發生肢體衝突，導致王女、洪男均受傷。海山警到場將動手4人逮捕，詢後依傷害及社維法送辦。
海山警方昨天晚間8時許接獲報案，板橋區宏國路1間餐飲店騎樓有人爭吵。警員到場經了解，55歲何姓女子與63歲劉男這對情侶共同經營這間餐飲店，但昨晚何女與劉男因感情問題發生爭吵，劉男一時情緒激動竟翻桌，當場引發店內騷動。何女與劉男接著來店外騎樓繼續爭吵，民眾見狀因而報警。
此時店內顧客48歲王女見狀欲結帳離開，不慎撞到另桌顧客61歲林男及44歲洪男，雙方先口角後發生肢體衝突，造成王女手肘及腹部受傷，洪男則是臉部擦挫傷。警方到場後立即制止現場衝突，並將現場涉案人帶回派出所釐清。王女、林男、洪男在警局互告傷害，警方詢後將3人依傷害罪嫌送辦。另劉男因酒醉滋事依社維法函請裁處，並依家庭暴力防治法進行職權通報。
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