快訊

俄羅斯爆規模7.4強震「日本也警戒」 日氣象廳：北海道至沖繩發海嘯預報

台積電嘉科廠「50噸板車翻車」廠區停工 2個月內4起工安意外

聽新聞
0:00 / 0:00

一場混戰！老闆娘跟男友吵架翻桌引騷動 店內顧客欲離開相撞也互打

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區1間餐飲店55歲何姓老闆娘，昨晚與63歲劉姓男友因感情因素爭吵。劉男情緒激動翻桌引發騷動，顧客王女欲離開時與另桌顧客林男及洪男發生肢體衝突，導致王女、洪男均受傷。海山警到場將動手4人逮捕，詢後依傷害及社維法送辦。

海山警方昨天晚間8時許接獲報案，板橋區宏國路1間餐飲店騎樓有人爭吵。警員到場經了解，55歲何姓女子與63歲劉男這對情侶共同經營這間餐飲店，但昨晚何女與劉男因感情問題發生爭吵，劉男一時情緒激動竟翻桌，當場引發店內騷動。何女與劉男接著來店外騎樓繼續爭吵，民眾見狀因而報警。

此時店內顧客48歲王女見狀欲結帳離開，不慎撞到另桌顧客61歲林男及44歲洪男，雙方先口角後發生肢體衝突，造成王女手肘及腹部受傷，洪男則是臉部擦挫傷。警方到場後立即制止現場衝突，並將現場涉案人帶回派出所釐清。王女、林男、洪男在警局互告傷害，警方詢後將3人依傷害罪嫌送辦。另劉男因酒醉滋事依社維法函請裁處，並依家庭暴力防治法進行職權通報。

王女(紅圈處)與林男、洪男正在爭執。記者黃子騰／翻攝
王女(紅圈處)與林男、洪男正在爭執。記者黃子騰／翻攝
警方進入店內喝令王女、林男與洪男坐下。記者黃子騰／翻攝
警方進入店內喝令王女、林男與洪男坐下。記者黃子騰／翻攝
警方到場時劉男(紅圈處)與何姓老闆娘還在門口吵架。記者黃子騰／翻攝
警方到場時劉男(紅圈處)與何姓老闆娘還在門口吵架。記者黃子騰／翻攝

騎樓 衝突 老闆娘 男友 新北

延伸閱讀

國民黨立委反惡罷黃金周 黃國昌率小草「踢館」民進黨

未任職柯建銘喊罷免 盧秀燕轟秦檜追殺忠良：賴清德昏君

普發一萬絕不是債留子孫 蔣萬安再轟民進黨選輸就翻桌

蔣萬安為兄弟站台反惡罷 痛批民進黨選輸就翻桌

相關新聞

高雄驚魂車禍！貨車追撞轎車「擦出火花還冒煙」 駕駛：視線死角沒注意

邱姓男子昨天傍晚4時31分駕駛大貨車行經高市大寮區市道188由西往東直行，突然追撞前方由洪姓女子駕駛的轎車，大貨車將轎車...

小眼鏡蛇跑進住家 小姊弟嚇壞衝派出所報案「我家有蛇」

高雄鼓山區兩名年幼的姊弟前天下午突然跑到鼓山派出所報案，兩人向值班員警通報「我們家裡有蛇」警方見狀先安撫兩人情緒，隨即陪...

新北女載兒返家竟提早跨越車道 逆向撞來車4人噴飛畫面曝

新北市40歲張女昨天深夜騎機車載13歲兒子欲返家，行經蘆洲區正和街時要左轉進巷子時，竟提早跨越車道迎面撞上對向直行的54...

北市宵夜名店爆衝突！不滿鄰桌聊政治太吵釀3打4

台北市中山區中原街知名清粥小菜店「小品雅廚」昨凌晨發生鬥毆案，楊男等3人不滿陳男等4人聊政治話題太吵，徒手毆打對方，導致...

薇帕颱風花蓮雨勢超大 男疑視線不佳撞死行人

受薇帕颱風外圍環流影響，花蓮陸續下起間歇大雨，昨晚曾姓男子開車行經台9線鳳林段，疑因雨勢過大加上晚上視線不佳，不慎撞到未...

高雄愛河傳落水意外！岸邊留包包、助行器 44歲女救上岸送醫不治

高雄市前金區愛河段今天下午1時許發生落河意外，民眾發現岸邊有人遺留1支雨傘、包包和助行器，驚見1名女子掉落愛河中載浮載沉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。