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「幽靈紅線」收罰單怎辦？ 北市出招要救烏龍苦主

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

北市街頭隱藏「幽靈紅線」，民眾私繪紅線，市府2年塗銷37處，但警方過往誤以為是列管紅線，開出包含列管紅線在內共475件違停罰單恐有疑慮。對此，台北市交工處將邀北市警局交通警察大隊，研議公告名單供民眾申訴等可行的救濟方式。

交工處2023年6月至今年6月陸續塗銷37處私繪紅線，期間警方在37處私繪紅線地點含列管紅線告發累計475件；9件申訴中，4件撤銷罰單涉及私繪紅線疑義，警方經交工處確認再函請權責機關撤單。

據基層員警透露，會來申訴罰單疑似私繪紅線的人，通常是常停在該處的民眾，原本可以停，後來卻不能停，便會強烈懷疑是私繪紅線，進而向警方申訴。

交工處長張建華表示，對於警方可能誤開停在私繪紅線處的罰單，交工處將邀集交大研議因應作為，例如公告37處已塗銷私繪紅線地點，民眾可依程序向警方申訴，或將37處名單提供交大，由警方主動清查撤單。

議員侯漢廷認為，當前最能執行且落實的方法是交工處應公告37處已塗銷私繪紅線地點，民眾可依程序向警方申訴。

未來如何避免警方誤開單，交工處已與警方協調，凡民眾通報疑似私繪地點，經確認，除了回覆民眾，也會一併發文警方。

北市街頭隱藏「幽靈紅線」，市府近2年已塗銷37處民眾私繪紅線，議員侯漢廷發現信義區吳興街220巷37弄巷內是冤案重災區之一。記者林佳彣／攝影
北市街頭隱藏「幽靈紅線」，市府近2年已塗銷37處民眾私繪紅線，議員侯漢廷發現信義區吳興街220巷37弄巷內是冤案重災區之一。記者林佳彣／攝影

違停 警察 罰單 北市 交大

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