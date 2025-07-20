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「只會混日子、吹冷氣」身障員工控遭高層羞辱 高雄輪船公司總經理回應了

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄輪船公司一名身障員工投訴媒體，指稱遭公司要求調往旗津輪渡站負責開關鐵製柵欄，因為腳不方便擔心無法勝任而向工會求助才作罷，後來又在公司會議遭高層以「混日子」羞辱。高市交通局表示，將啟動調查及依據相關規定處理。

高雄輪船公司聘僱三名身障員工，其中一名罹患小兒麻痺的女員工投訴指稱，今年5月遭公司要求從鼓山輪渡站調至旗津渡輪站收票，還要以人力開關鐵製柵門，因擔心體力無法負荷，向公司反映無下文，最後轉向輪船公司工會向交通局陳情，後來才取消人事命令。

公司收回調派令後，傳出輪船公司總經理李虎辰在幹部會議中批評身障女員工「什麼都不會，就是來混日子」、「天天坐在候船室吹冷氣」等話語。女員工感覺被霸凌，擔心未來會被公司解聘。

李虎辰說，此事件是因為基層排班紛爭引起，三名身障員工皆有輪值負責柵門收驗票，鐵柵門附有滑動軌道，不會非常難以移動，但因歐女反映體能不堪負荷，所以後來就沒有勉強她。另外他是在幹部會議時提及，希望要輪班就要大家一起輪、該學就學一點，並沒有歧視意涵，內容被外界刻意渲染及放大解讀。

高市勞檢處表示，將主動前往了解釐清，如事業單位未辦理職場不法侵害預防措施，將依職安法要求限期改善，倘屆期未改善，可處雇主3萬至15萬元罰鍰。另呼籲雇主，應依職業安全衛生法第6條第2項規定，辦理相關預防措施，以避免勞工因執行職務，遭受他人不法侵害，而造成身體或精神之傷害。

高雄輪船公司爆發疑似霸凌事件，一名身障員工控訴公司不顧她行動不便，要求她負責需要開關鐵柵門，向工會求助才解除這項人事令。記者徐白櫻／攝影
高雄輪船公司爆發疑似霸凌事件，一名身障員工控訴公司不顧她行動不便，要求她負責需要開關鐵柵門，向工會求助才解除這項人事令。記者徐白櫻／攝影

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