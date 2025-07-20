高雄驚魂車禍！貨車追撞轎車「擦出火花還冒煙」 駕駛：視線死角沒注意

邱姓男子昨天傍晚4時31分駕駛大貨車行經高市大寮區市道188由西往東直行，突然追撞前方由洪姓女子駕駛的轎車，大貨車將轎車猛推上分隔島，瞬間擦出火花還冒煙，洪女驚魂幸未受傷，僅車頭及車身受損。

林園警分局指出，63歲邱姓男子昨天傍晚4時31分駕駛大貨車沿市道188西往東直行，突然追撞前方由57歲洪姓女子所駕駛的轎車，後將車子推上分隔島，過程中，洪女轎車一度輪胎磨出火花還冒煙，幸洪女人未受傷，僅飽受虛驚。

因巨大的撞擊力，事故後，附近小狗可能被嚇到，現場還傳來幾聲狗吠聲，警方獲報趕赴現場處理。

警方到場調查，雙方均無酒駕行為，肇事的邱男辯稱，因視線死角未注意到前方車輛才導致事故發生；詳細肇責待交通大隊分析研判。