聽新聞
0:00 / 0:00
高雄驚魂車禍！貨車追撞轎車「擦出火花還冒煙」 駕駛：視線死角沒注意
邱姓男子昨天傍晚4時31分駕駛大貨車行經高市大寮區市道188由西往東直行，突然追撞前方由洪姓女子駕駛的轎車，大貨車將轎車猛推上分隔島，瞬間擦出火花還冒煙，洪女驚魂幸未受傷，僅車頭及車身受損。
林園警分局指出，63歲邱姓男子昨天傍晚4時31分駕駛大貨車沿市道188西往東直行，突然追撞前方由57歲洪姓女子所駕駛的轎車，後將車子推上分隔島，過程中，洪女轎車一度輪胎磨出火花還冒煙，幸洪女人未受傷，僅飽受虛驚。
因巨大的撞擊力，事故後，附近小狗可能被嚇到，現場還傳來幾聲狗吠聲，警方獲報趕赴現場處理。
警方到場調查，雙方均無酒駕行為，肇事的邱男辯稱，因視線死角未注意到前方車輛才導致事故發生；詳細肇責待交通大隊分析研判。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言