想從台中走回高雄老家…93歲失智嬤「忘了已搬家」 警通知孫到場接回

台中潭子一名93歲阿嬤日前想走路回高雄老家，途中體力不支坐馬路旁休息，路人發現報案，員警到場關心才知，原來她失智，常忘了自己已搬離高雄，也不知台中到高雄有數百公里遠，她只走了一公里多已無力再走。

大雅警分局潭子分駐所上周接獲民眾報案，在潭子區大德一路上有一位疑似迷途的老婦需要警察協助，警員曾資勝、游晟岳及正在實習的警專生魏睿銓趕赴現場，發現是93歲的黃姓阿嬤獨自坐在路邊。

員警上前關心，才知阿嬤因為思念曾經居住10多年的高雄故居，一直想回去看一看現在的情景為何，趁著家裡的看護外出購買生活用品時，偷溜出門想憑著記憶中的路線走回家，結果忘記自己已經搬到台中潭子，距離高雄已經是數百公里遠，根本找不到回去高雄老家的路。

員警在她衣服上的口袋發現家屬註記的聯絡方式，順利通知其孫子到場。孫子說，阿嬤多年前已失智症，常固執想回到年輕時生活的高雄老家，家屬防不勝防疲於奔命，這次他正在街頭尋找阿嬤身影，幸好接到了大雅警分局員警的聯繫，確認阿嬤安然無恙，感謝警方即時協助與關懷。

大雅分局潭子分駐所長林柏豪呼籲，家中如有失智長者，應加強看護與配戴防走失識別物，亦可申請「防走失手鍊」等輔助工具，避免類似事件再發生；也可向分局偵查隊鑑識小隊申請建立指紋檔案，日後如再發生走失情況，能更快速確認身分、協助返家。