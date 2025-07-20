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違規穿越馬路遭騎士猛撞噴飛 行人挨撞骨折還恐將被罰

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市61歲陳男前晚至新店區北宜路送貨時違規穿越馬路欲至對向，此時21歲郭男騎機車行經，見狀煞車不及直接撞上，陳男當場被撞飛倒地。救護人員發現陳男左手臂骨折，肢體擦挫傷，所幸送醫後無礙。行人及騎士肇責將待交大研判後開單舉發。

據了解，擔任送貨員的陳姓男子，前天（18日）晚上9時許至新北市新店區北宜路送貨，陳男疑為貪圖方便，無視不遠處就有斑馬線，違規穿越馬路要到對向送貨。不料當時對向車道21歲郭男騎機車沿北宜路一段往二段方向行駛，見陳男竄出反應不及當場將他撞飛，陳男被撞噴飛倒地，手上貨品也四散。

警方及救護人員到場，發現陳男右手臂骨折、四肢擦挫傷，騎士郭男則未受傷。郭姓騎士經酒測並無酒駕，至於行人陳男及騎士郭男肇責佔比及違規行為將由交大研判，若有違規將依法開單舉發。

擔任送貨員的陳男穿越馬路被撞飛。記者黃子騰／翻攝
擔任送貨員的陳男穿越馬路被撞飛。記者黃子騰／翻攝

行人 撞飛

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