小眼鏡蛇跑進住家 小姊弟嚇壞衝派出所報案「我家有蛇」

高雄鼓山區兩名年幼的姊弟前天下午突然跑到鼓山派出所報案，兩人向值班員警通報「我們家裡有蛇」警方見狀先安撫兩人情緒，隨即陪同返家了解狀況，並同步通報補蛇單位前來支援，成功抓到幼小的眼鏡蛇，解除一場毒蛇危機。

經了解，弟弟當時目擊蛇隻爬入家中樓梯間，隨即嚇得跟媽媽通報，後來母親在場盯守以防蛇進入屋內，但母子3人也不知怎麼解決，便由姊姊帶著弟弟前往鼓山派出所求助。

警方獲報後立即處置，除安撫姊弟情緒外，也陪同返回住處確認情形，等待專業人員同時陪伴一家三口，在旁協助警戒，降低母子三人的緊張情緒。