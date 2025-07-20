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小眼鏡蛇跑進住家 小姊弟嚇壞衝派出所報案「我家有蛇」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄鼓山區兩名年幼的姊弟前天下午突然跑到鼓山派出所報案，兩人向值班員警通報「我們家裡有蛇」警方見狀先安撫兩人情緒，隨即陪同返家了解狀況，並同步通報補蛇單位前來支援，成功抓到幼小的眼鏡蛇，解除一場毒蛇危機。

經了解，弟弟當時目擊蛇隻爬入家中樓梯間，隨即嚇得跟媽媽通報，後來母親在場盯守以防蛇進入屋內，但母子3人也不知怎麼解決，便由姊姊帶著弟弟前往鼓山派出所求助。

警方獲報後立即處置，除安撫姊弟情緒外，也陪同返回住處確認情形，等待專業人員同時陪伴一家三口，在旁協助警戒，降低母子三人的緊張情緒。

待捕蛇人員抵達後，隨即妥善捕捉並移除，確認該黑色小蛇是具毒性的眼鏡蛇，讚許姊弟兩人當下保持冷靜求助，成功化解危機，全家也對警方與相關單位的迅速應變深表感謝。

補蛇人員在小姊弟家裡抓到小眼鏡蛇。記者張議晨／翻攝
補蛇人員在小姊弟家裡抓到小眼鏡蛇。記者張議晨／翻攝

眼鏡蛇 情緒

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