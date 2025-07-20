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桃園八德民宅火警猛燒神壇車庫 母子驚嚇逃生輕傷送醫

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市八德國中後方建興街今上午傳出住宅火警，燃燒1樓神壇及停在車庫內的一輛小客車，消防局獲報到場救援，一對母子自行逃生各受輕傷，由救護車預防性送醫治療，所幸皆無大礙。

桃園市消防局今上午8時46分獲報，八德區建興街92巷內民宅發生火警，立即派遣第一大隊八德分隊到場救援；現場為一棟3層磚造鐵皮建築，起火層位在1樓，內部燃燒1樓神壇及一輛小客車，燃燒面積約20平方公尺，立即灑水灌救，現場黑煙不斷從車庫門竄出，還時不時傳出爆炸聲響，相當危險。

消防人員在現場救援2名民眾均意識清楚，由大湳分隊救護車預防性送桃園醫院治療，分別為一名10歲黃姓男童，自行逃生時不慎摔傷導致腳部1公分割傷，另為一名40歲陳姓女子，則是觸碰鐵門時不慎受傷，雙手2-3度燒燙傷，皆無大礙。

對此消防人員於到場10分鐘後控制火勢，上午9時28分撲滅火勢，整起火警共出動消防人員18名、消防車7輛、救護車1輛；據悉，有民眾在現場聽到媽媽罵著小孩「為什麼要玩火」，詳細起火原因有待進一步調查釐清。

桃園市八德區建興街今上午傳出住宅火警，燃燒1樓神壇及停在車庫內的一輛小客車。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區建興街今上午傳出住宅火警，燃燒1樓神壇及停在車庫內的一輛小客車。記者周嘉茹／翻攝

火災 消防人員 桃園

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