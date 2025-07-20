北市東區壽司店2女大亂鬥 坐隔壁不滿講手機太大聲
顏姓、杜姓女子今凌晨在台北市東區某壽司店用餐，爆發肢體衝突，警方到場查處，雙方不認識，杜不滿顏講手機太大聲，制止時起衝突，互不提告，警詢後依社會秩序維護法函送。
警方調查，22歲顏姓、29歲杜姓女子分別前往北市忠孝東路4段某壽司店用餐，今凌晨約4時，顏持手機與友人通話，杜坐隔壁，認為音量太大制止，引起顏不滿，雙方推擠拉扯，爆發肢體衝突。
員警獲報打架趕赴，到場見已無衝突，了解案情後告知相關權益，因雙方均不提出傷害罪告訴，將兩人帶回大安警分局敦化南路派出所詢問後，依社維法函送。
大安分局表示，民眾遇糾紛應理性溝通，透過合法途徑處理，勿以暴制暴，警方將加強巡查出入複雜場所，維護公共秩序及社會安全。
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