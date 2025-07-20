北市工地貨櫃暗夜起火「內含廢油料」 查出包商前員工涉縱火

台北市中山區林森北、民生東路口附近一處工地昨發生火災，消防員獲報滅火後，確認無人傷亡，警方後續卻查出吳姓男子案發前曾潛入工地，離去不久即發生火災，昨早旋即將其查緝到案，詢後依公共危險、毀損等罪嫌送辦。

台北市消防局表示，7月19日凌晨3時54分獲報，中山區民生東路巷內一處工地，鐵皮貨櫃傳出火警，經派員撲救，火勢於凌晨4時10分撲滅，經查現場是2層樓鐵皮貨櫃屋，起火的1樓為倉庫用途，火勢燒毀廢棄油料、小型施工機具及雜物，燃燒面積約5平方公尺，無人傷亡。

警方調查，現場火勢撲滅後，員警調閱監視器畫面清查，發現案發前有一名男子潛入工地，離去不久後，鐵皮貨櫃旋即冒煙起火，經衣著特徵比對、擴大調閱監視器畫面追查，鎖定該男身分為29歲吳男，7月19日上午7時許循線將其查緝到案。

據悉，吳男是該工地水電承包商的前員工，今年6月底受雇上工，卻自認遭老闆針對、監控、欺負等，7月17日就離職，仍對承包商心生不滿。