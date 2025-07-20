新北女載兒返家竟提早跨越車道 逆向撞來車4人噴飛畫面曝

新北市40歲張女昨天深夜騎機車載13歲兒子欲返家，行經蘆洲區正和街時要左轉進巷子時，竟提早跨越車道迎面撞上對向直行的54歲李姓騎士，2輛機車共4人當場倒地，全身多處擦挫傷，所幸經送醫後均無大礙。確切車禍原因及肇責歸屬仍待調查。

蘆洲警分局昨天深夜11時許接獲報案，蘆洲區正和街發生車禍事故。警方到場調閱監視器發現，54歲李男騎機車載42歲翁女沿蘆洲區正和街往和平路方向直行，此時對向車道40歲張女騎機車載13歲兒子要左轉進巷子回家，不料張女竟提早跨越車道，李男見狀閃避不及導致2輛機車迎面對撞。