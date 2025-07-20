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北市宵夜名店爆衝突！不滿鄰桌聊政治太吵釀3打4

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市中山區中原街知名清粥小菜店「小品雅廚」昨凌晨發生鬥毆案，楊男等3人不滿陳男等4人聊政治話題太吵，徒手毆打對方，導致4人受擦挫傷，警方獲報介入，詢後依妨害秩序、傷害等罪嫌將涉案3人送辦。

警方調查，40歲楊男、35歲徐男及35歲吳男昨凌晨4時許在中原街一處清粥小菜店吃宵夜，不滿鄰桌陳男等4人談論政治話題太吵，出言嗆聲，雙方爆發口角衝突，楊等3人即徒手毆打對方，導致陳等4人皆頭部受擦挫傷，所幸意識清楚無大礙，皆未送醫。

員警獲報到場時，現場雙方已消停，警方初步釐清狀況後，將相關人員帶返調查，詢後依妨害秩序、傷害等罪嫌將楊男、徐男、吳男等3人移送台北地檢署偵辦。

據悉，案發店家「小品雅廚」是曾受米其林必比登推介的宵夜名店，從晚間營業至凌晨，每晚都有數十道清粥小菜等料理，吸引許多民眾前往吃宵夜，其中也包含不少酒後續攤者。

楊男等3人是中山區某火鍋店員工，下班飲酒後續攤吃宵夜，陳男等4人也是酒後續攤，不料在清粥小菜店內發生言語爭端，衝突一觸即發。

警方呼籲，民眾遇有糾紛應保持理性，切勿訴諸暴力，警方針對暴力事件，絕對嚴辦到底，絕不寬貸。

台北市中山區中原街知名清粥小菜店「小品雅廚」昨凌晨發生鬥毆案，楊男等3人不滿陳男等4人聊政治話題太吵，徒手毆打對方，導致4人受擦挫傷。記者李隆揆／翻攝
台北市中山區中原街知名清粥小菜店「小品雅廚」昨凌晨發生鬥毆案，楊男等3人不滿陳男等4人聊政治話題太吵，徒手毆打對方，導致4人受擦挫傷。記者李隆揆／翻攝

鬥毆 衝突

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