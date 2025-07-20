桃園一家三口訪台中吃美食 花1小時找不到愛車…警僅憑「一條小巷」找到

桃園市陳姓男子一家三口在上周六到台中第二市場吃美食，未料要取車時才發現，忘記轎車停放位置，花了近一小時找車，仍找不到愛車，只好向警方求助，警方以陳男提供的「好像停在一條小巷內」為線索，憑藉經驗順利幫陳男一家找到愛車。

桃園市陳姓男子一家三口12日到台中市旅遊，前往第二市場品嘗美食，陳男因車位難找，先讓妻兒下車，他則是在附近找尋車位，最後順利在台中車站附近找到位置，但陳男一家要前往下個景點時，陳男才發現忘了轎車停放位置。

陳男花了近一個小時在烈日下找車，仍找不到愛車停放地點，因人生地不熟，只好硬著頭皮，尷尬向警方求助。

第三警分局立德所警員解情況後，耐心詢問陳男當時找車位的路線與周邊印象，陳男僅模糊記得「是在條小巷子裡，附近沒有明顯門牌」，警員仍憑藉經驗、線索循線查找，最後順利在東區南京路一帶的巷弄中尋獲車輛。

陳男見到愛車後也鬆了一口氣，除向警方致謝，也表示日後一定會記得拍照記錄，避免類似烏龍再度上演。