質疑繞路嗆「超過一公尺就扁你」 醉漢怒毆運將離譜過程曝

新北市57歲陳男昨天凌晨與友人從台北市搭乘計程車要返回永和。不料陳男因酒醉質疑余姓司機繞路竟恐嚇：「你超過一公尺我就扁你」，還出手拍打余男右手臂導致挫傷並敲打車窗。余男怒告陳男恐嚇、傷害及毀損，永和警將通知陳男到案並送辦。

據了解，57歲陳姓男子昨天與友人至台北市忠孝東路四段聚會喝酒，凌晨5時許結束後陳男與友人醉醺醺的攔下40歲余男駕駛的計程車，要返回永和區永亨路住處。但陳男上車後疑因酒醉，開始質疑余男不會開車只知道靠導航，途中還出言恐嚇：「你超過一公尺我就扁你。」

當余姓運將快開至目的地後，陳男怒罵余姓司機：「繞來繞去，你非常白癡。」還大聲詢問：「多少錢」，並出手拍打余男右手臂，余男怒回：「你不要碰我」並立即下車報警，不料陳男下車後竟拍打車窗玻璃還怒罵余男三字經，全程都被車內行車記錄器拍下。

永和警獲報到場，余男表示手臂遭陳男拍打導致挫傷，車窗也有毀損痕跡，決定至醫院驗傷後提告傷害、恐嚇及毀損，警方見陳男酒醉無法正常言語，已通知陳男酒醒後至警局說明，詢後將依法送辦。