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薇帕颱風花蓮雨勢超大 男疑視線不佳撞死行人
受薇帕颱風外圍環流影響，花蓮陸續下起間歇大雨，昨晚曾姓男子開車行經台9線鳳林段，疑因雨勢過大加上晚上視線不佳，不慎撞到未走斑馬線、直接穿越馬路的彭姓男子，彭男當場失去呼吸心跳，送醫傷重不治。
據了解，57歲曾男昨天晚間10時18分，駕駛小客車沿台9線北上，行經台9線220.1公里處時，撞上東向西、穿越馬路的32歲彭男。
由於當時人車撞擊力道大，除了車輛駕駛座前面擋風玻璃破碎成蜘蛛網狀，就連左側車頭燈也凹下去，彭男遭撞後當場倒地、失去呼吸心跳，經救護車送往鳳林榮民醫院急救後宣告不治。
警方調查，曾男酒測無酒精反應，也有正常駕照，彭男沒有走斑馬線穿越馬路，初判曾男疑因昨晚雨勢大且夜間視線不佳，不小心撞上彭男；路口監視器跟事故現場有段距離，警方為慎重釐清事故原因，將調閱附近店家監視器畫面，調查肇事原因與責任。
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