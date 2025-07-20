薇帕颱風花蓮雨勢超大 男疑視線不佳撞死行人

受薇帕颱風外圍環流影響，花蓮陸續下起間歇大雨，昨晚曾姓男子開車行經台9線鳳林段，疑因雨勢過大加上晚上視線不佳，不慎撞到未走斑馬線、直接穿越馬路的彭姓男子，彭男當場失去呼吸心跳，送醫傷重不治。

據了解，57歲曾男昨天晚間10時18分，駕駛小客車沿台9線北上，行經台9線220.1公里處時，撞上東向西、穿越馬路的32歲彭男。

由於當時人車撞擊力道大，除了車輛駕駛座前面擋風玻璃破碎成蜘蛛網狀，就連左側車頭燈也凹下去，彭男遭撞後當場倒地、失去呼吸心跳，經救護車送往鳳林榮民醫院急救後宣告不治。