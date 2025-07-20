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高雄男駕車衝撞路邊轎車5次 網酸「沒帶沙拉油進不去」落網原因曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

從事貨車司機的黃姓男子昨深夜駕車倒車來回衝撞5次停在高市廠橫路路邊休旅車，巨大聲響驚醒住戶，有居民從制高點拍下畫面PO網，酸「沒帶沙拉油就是不能進來」；黃男犯案4小時後落網，矢口否認犯行，據了解，疑不滿車位被占才衝撞他車。

臉書社團高雄小港區的大小事，有網友從住家制高點處拍下深夜一輛轎車來回衝撞停在路邊的車子，貼文酸「夜深了，來回撞5次，沒帶西瓜、沙拉油就是不能進來，下次準備好再來。」

有網友看到畫面猜測「會不會是覺得停到他的車位不開心」、「這看起來應該就是故意的」、「看起來故意倒車撞的」；有網友認為「無法無天」。

轄區小港警分局漢民所於昨天深夜11時55分許獲報，一輛停放在小港區廠橫路的轎車遭休旅車連續衝撞，員警到場時，涉案駕駛已逃逸。

警方調閱監視器畫面，發現有一輛銀色轎車以倒車方式，連續撞擊休旅車，造成該車左側車身、車尾毀損，駕駛人即駕車逃逸。

警方隨後以車追人，今天凌晨1時40分許發現涉案車停放於前鎮區籬仔內路某宮廟廣場，凌晨3時許在苓雅區海邊路查獲涉案人黃姓男子（49歲）到案。

黃男矢口否認犯行，警方根據相關佐證資料，研判黃疑因不滿車位被占才撞車洩恨，警詢後依毀損罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高市黃姓男子疑因不滿車位被占，倒車連續衝撞停在小港區廠橫路路邊休旅車，造成該車左側車身、車尾毀損。記者石秀華／翻攝
高市黃姓男子疑因不滿車位被占，倒車連續衝撞停在小港區廠橫路路邊休旅車，造成該車左側車身、車尾毀損。記者石秀華／翻攝
高市黃姓男子疑因不滿車位被占，倒車連續衝撞停在小港區廠橫路路邊休旅車，造成該車左側車身、車尾毀損；警方逮捕黃男送辦。記者石秀華／翻攝
高市黃姓男子疑因不滿車位被占，倒車連續衝撞停在小港區廠橫路路邊休旅車，造成該車左側車身、車尾毀損；警方逮捕黃男送辦。記者石秀華／翻攝
高市黃姓男子疑因不滿車位被占，倒車連續衝撞停在小港區廠橫路路邊休旅車，造成該車左側車身、車尾毀損。記者石秀華／翻攝
高市黃姓男子疑因不滿車位被占，倒車連續衝撞停在小港區廠橫路路邊休旅車，造成該車左側車身、車尾毀損。記者石秀華／翻攝

車位 休旅車

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