7月18日下午5時許，一位著急的28歲母親，因就讀國小三年級的9歲女兒，在學校暑期課後營隊結束後未到安親班，找不到人，擔心發生意外，便趕緊到請求中壢警分局興國派出所協助，警方隨即調閱監視器並沿通學路線擴大尋找，2小時內就成功於新東路附近尋回女童，助母女團聚。

員警兵分五路，一邊調閱沿線監視器，一邊深入學校通學路線與可能停留區域展開擴大尋找。圖：讀者提供

興國派出所說明，18日下午接獲該母親報案，她說女兒沒有如往常時間到安親班，在接到安親班通知後立刻開始找人，但實在是遍尋不著心慌無助，趕緊請警察幫忙協助。值班員警獲報後不敢大意，立刻派遣警員王雙雙、吳駿宏、陳智泓、施明村、邱冠傑等5人兵分五路，一邊調閱沿線監視器，一邊深入學校通學路線與可能停留區域展開擴大尋找。在團隊合作下，2小時後終於在新東路一帶尋獲這位走失的小妹妹，順利將人安全帶回派出所與家人團聚。

2小時後終於在新東路一帶尋獲走失的小妹妹，順利將人安全帶回派出所與家人團聚。圖：讀者提供

警方表示，小妹妹當日14時30分下課後步行前往安親班，途中因為突然想起書包內，還裝著安親班老師特別叮嚀別帶去的玩具，擔心可能受責備，便想著先回家放玩具再去安親班，但因為不曾嘗試中途返家的路線，才在途中頓時失去方向感迷路。母親對於警方的積極協助及迅速尋獲表示萬分感激。她說實在是找得焦頭爛額緊張擔心，孩子平安無恙真的是太好了，真的非常感謝警察的大力協助。

中壢分局長林鼎泰表示，警方持續秉持視民如親的精神為民服務，未來將持續強化學校、社區與警方間的合作聯繫，同時提醒家長可以給孩子配戴定位裝置，共同守護孩子的安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：女童1原因放學後失聯嚇壞母 中壢警火速尋人助團聚