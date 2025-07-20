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債務糾紛積累3年 高雄男縱火燒賓士車自己也被燒傷

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄30歲陳姓男子疑與24歲詹姓友人有金錢糾紛，今凌晨2時53分許，陳男跑到詹男住處，持汽油潑灑詹男賓士轎車，隨後以瓦斯噴槍點燃，但引火過程中，陳男雙腳有被燙傷，自行就醫治療，火勢撲滅後，警方掌握陳男縱火，在醫院急診室逮人，依縱火罪移送法辦。

湖內分局於今凌晨2時53分接獲報案，指稱阿蓮區成功街一處空地所搭建的臨時車棚內發生火警，警方獲報後立即派員趕赴現場了解，現場火勢經消防人員撲救，於3時30分許撲滅，該起火警造成賓士車頭、車內裝潢及活動車棚全數焚毀，所幸無人受困或傷亡。

員警在火勢撲滅後，於現場找到一支瓦斯噴槍，懷疑火警起因不單純，隨後由湖內分局阿蓮分駐所員警展開偵辦，經調閱監視器畫面，鎖定火警前有一名男子騎車到現場，沒多久該輛轎車就起火。

警方掌握犯嫌身分後，隨即在路竹區醫院逮到在急診室就醫的陳姓男子，他因引火不慎，雙腳小腿前側有燒燙傷，幸無生命危險。

警方調查，陳男與詹姓車主於3年前有債務糾紛，兩人關係惡劣很久，今凌晨陳男想到雙方宿怨，他越想越氣，才於今凌晨跑到詹男住處縱火報復，全案警詢後，依公共危險罪嫌，將陳姓男子移送橋頭地檢署偵辦。

陳姓男子與詹姓男子有債務糾紛，今凌晨陳男朝詹男轎車潑汽油縱火。記者張議晨／翻攝
陳姓男子與詹姓男子有債務糾紛，今凌晨陳男朝詹男轎車潑汽油縱火。記者張議晨／翻攝
警方在醫院急診室逮到被燒傷的陳姓男子。記者張議晨／翻攝
警方在醫院急診室逮到被燒傷的陳姓男子。記者張議晨／翻攝
陳姓男子與詹姓男子有債務糾紛，今凌晨陳男朝詹男轎車潑汽油縱火。記者張議晨／翻攝
陳姓男子與詹姓男子有債務糾紛，今凌晨陳男朝詹男轎車潑汽油縱火。記者張議晨／翻攝

賓士 縱火 債務

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