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澎湖租車行半夜傳爆炸聲3層樓全面燃燒 1人嗆傷30機車燒毀

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

澎湖縣馬公市一家租車行今天凌晨3時46分許傳出火警，由於1樓停放出租機車火勢一發不可收拾，3層樓磚造房全面燃燒，滾滾濃煙向上竄燒，火光照亮夜空，還夾雜爆炸聲，消防局出動救援，協助6住戶疏散，救出1名遭嗆傷男子送醫。

澎湖縣消防局指出，今天凌晨3時46分接獲民眾報案指出，位於馬公市中華路某租車行發生火警，請求派遣人車前往搶救。

消防局獲報後，立即派遣第一大隊、馬公、澎南、白沙、湖西及馬公港務消防分隊共11車23人前往救援，由副大隊長朱偉靖指揮搶救，並通知警察局、台電公司及自來水公司等相關單位配合搶救。

警消抵達現場後，發現火警現場係3層樓磚造建築物，3層樓均已全面燃燒，由於1樓停放多輛供出租的機車，火煙向上竄燒，還不時夾雜爆炸聲響，消防員立即部署水線搶救。

消防員並於第一時間協助起火戶于姓男子（54歲）及鄰戶分別為64歲和34歲的2名蔡姓男子，以及薛姓婦人（62歲）、黃姓老翁（77歲）、陳姓老婦（72歲）；另於4時47分從于男住處救出1名受困的林姓男子（34歲），幸林男僅遭濃煙嗆傷，意識清醒被送醫治療。

消防員拉水線灌救，火勢於5時52分熄滅，起火的建物3層樓約88平方公尺付之一炬，戶外停放30輛機車燒毀；詳細起火原因及財物損失，由消防局火災調查科調查釐清。

澎湖縣馬公市一家租車行今天凌晨3時46分許傳出火警，由於1樓停放出租機車火勢一發不可收拾，3層樓磚造房全面燃燒。記者石秀華／翻攝
澎湖縣馬公市一家租車行今天凌晨3時46分許傳出火警，由於1樓停放出租機車火勢一發不可收拾，3層樓磚造房全面燃燒。記者石秀華／翻攝
澎湖縣馬公市一家租車行今天凌晨3時46分許傳出火警，由於1樓停放出租機車火勢一發不可收拾，3層樓磚造房全面燃燒。記者石秀華／翻攝
澎湖縣馬公市一家租車行今天凌晨3時46分許傳出火警，由於1樓停放出租機車火勢一發不可收拾，3層樓磚造房全面燃燒。記者石秀華／翻攝
澎湖縣馬公市一家租車行今天凌晨3時46分許傳出火警，由於1樓停放出租機車火勢一發不可收拾，3層樓磚造房全面燃燒。記者石秀華／翻攝
澎湖縣馬公市一家租車行今天凌晨3時46分許傳出火警，由於1樓停放出租機車火勢一發不可收拾，3層樓磚造房全面燃燒。記者石秀華／翻攝
澎湖縣馬公市一家租車行今天凌晨3時46分許傳出火警，3層樓磚造房全面燃燒，消防員拉水線救火，台電人員冒險進入斷電。記者石秀華／翻攝
澎湖縣馬公市一家租車行今天凌晨3時46分許傳出火警，3層樓磚造房全面燃燒，消防員拉水線救火，台電人員冒險進入斷電。記者石秀華／翻攝

馬公 爆炸 火災 澎湖縣 消防員 機車行

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