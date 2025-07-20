台中麥當勞女導遊搞丟外幣文件袋崩潰了…幸員工老實找回30萬元

台中市陳姓女導遊在本月初帶團旅遊時，在西區一間麥當勞內用餐，未料卻將裝有30萬餘元的美金等外幣的文件袋，遺留在櫃台，幸好員工老實，發現女導遊未將文件袋取走後，報警失物招領，讓陳女順利領回，陳女也說「這不是只是錢，是我整個人生的包」，還向誠實員工致謝。

第一警分局公益所在2日上午9時許獲報，西區台灣大道二段一間麥當勞，有客人遺留一個文件袋，袋內裝有護照、存摺、銀行卡、會員卡、現金等財物，其中現金部分，除了台幣外，還有美金、歐元、日圓、港幣、人民幣等外幣，鈔票有近150張，折合台幣約30萬餘元。

警方獲報後，根據監視器畫面，循線聯絡到陳姓女導遊（50歲）領回，陳女非常感謝拾獲員工，陳女說，拾獲的員工完全可以選擇裝沒看到，但選擇了善良與誠實，令她深受感動。

陳女說，她是資深導遊，當天是帶團到中部，早上抽空到麥當勞用餐，沒想到裝有外幣的文件袋放在櫃台忘了拿，幸好有警方與員工協助，讓她找回失物。