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台中麥當勞女導遊搞丟外幣文件袋崩潰了…幸員工老實找回30萬元

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓女導遊在本月初帶團旅遊時，在西區一間麥當勞內用餐，未料卻將裝有30萬餘元的美金等外幣的文件袋，遺留在櫃台，幸好員工老實，發現女導遊未將文件袋取走後，報警失物招領，讓陳女順利領回，陳女也說「這不是只是錢，是我整個人生的包」，還向誠實員工致謝。

第一警分局公益所在2日上午9時許獲報，西區台灣大道二段一間麥當勞，有客人遺留一個文件袋，袋內裝有護照存摺、銀行卡、會員卡、現金等財物，其中現金部分，除了台幣外，還有美金、歐元、日圓、港幣、人民幣等外幣，鈔票有近150張，折合台幣約30萬餘元。

警方獲報後，根據監視器畫面，循線聯絡到陳姓女導遊（50歲）領回，陳女非常感謝拾獲員工，陳女說，拾獲的員工完全可以選擇裝沒看到，但選擇了善良與誠實，令她深受感動。

陳女說，她是資深導遊，當天是帶團到中部，早上抽空到麥當勞用餐，沒想到裝有外幣的文件袋放在櫃台忘了拿，幸好有警方與員工協助，讓她找回失物。

第一警分局長尤啓南表示，拾金不昧是社會安定的重要力量，誠信精神更值得全民學習。他也提醒民眾，出門在外切記妥善保管隨身貴重物品，再先進的科技也無法取代一顆誠實負責的心，若撿拾到遺失物品，應即送交警方或交至櫃台協助歸還。

陳姓女導遊月初在台中西區麥當勞用餐時，遺留裝有外幣30萬元等財物的文件袋，幸好員工誠實，送交警方招領。記者陳宏睿／翻攝
陳姓女導遊月初在台中西區麥當勞用餐時，遺留裝有外幣30萬元等財物的文件袋，幸好員工誠實，送交警方招領。記者陳宏睿／翻攝
陳姓女導遊月初在台中西區麥當勞用餐時，遺留裝有外幣30萬元等財物的文件袋，幸好員工誠實，送交警方招領。圖／第一警分局提供
陳姓女導遊月初在台中西區麥當勞用餐時，遺留裝有外幣30萬元等財物的文件袋，幸好員工誠實，送交警方招領。圖／第一警分局提供
陳姓女導遊月初在台中西區麥當勞用餐時，遺留裝有外幣30萬元等財物的文件袋，幸好員工誠實，送交警方招領。圖／第一警分局提供
陳姓女導遊月初在台中西區麥當勞用餐時，遺留裝有外幣30萬元等財物的文件袋，幸好員工誠實，送交警方招領。圖／第一警分局提供
陳姓女導遊月初在台中西區麥當勞用餐時，遺留裝有外幣30萬元等財物的文件袋，幸好員工誠實，送交警方招領。記者陳宏睿／翻攝
陳姓女導遊月初在台中西區麥當勞用餐時，遺留裝有外幣30萬元等財物的文件袋，幸好員工誠實，送交警方招領。記者陳宏睿／翻攝

麥當勞 鈔票 護照 文件 導遊 存摺 台幣

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