男子涉收台南風災戶修屋訂金失聯 逃到恆春遭警逮

中央社／ 台南20日電

台南市學甲區70多歲陳姓男子住家房屋因風災損壞，上網找工班後有一名男子承攬修繕，但索取新台幣19萬元訂金後失聯，警方昨晚循線在屏東恆春鎮逮捕涉案31歲周姓男子到案。

台南市政府警察局學甲分局偵查隊長黃信培接受媒體聯訪表示，警方18日接獲受害者報案，指稱住家屋頂因風災受損，多日找不到工班協助修繕而上網發文求救，有網友自稱「江尾」好意關心，並主動到場協助部分修繕後，簽訂高額工程承攬合約書。

黃信培表示，報案人向警方表示，對方在修繕未完工前先索取高額訂金，分多次索取共19萬元後失聯，察覺有異因而報警處理，學甲警分局獲報後與台南市刑事警察大隊、台中市政府警察局、南投縣政府警察局、屏東縣政府警察局共組專案小組追查。

黃信培說，經調查後迅速鎖定嫌疑人身分，並以車追人，儘管嫌疑人透過手機關機、更換逃亡車輛及晝伏夜出等方式試圖擺脫警方追查，專案小組仍於昨晚在屏東縣恆春鎮將嫌疑人查緝到案，全案將於詢問後移送檢方偵辦。

學甲警分局分局長巫建德呼籲，民眾居家修繕應慎選廠商，遇有來路不明廠商在未完工前要求支付鉅額款項時，就有可能是詐騙，應注意防範，小心求證為防詐不二法門。

警察 屏東縣政府 台南

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