高雄托育員涉毆至少7幼童 家長撤告

高雄市某托嬰中心陳姓女托育員毆打多名嬰幼兒，傷害至少七名一歲以下嬰幼兒，造成臉部、身軀多處瘀傷與挫傷，家長報警並提告。高雄地檢署依成年人故意對兒童犯傷害罪起訴，但案件移送高雄地方法院後，因家長撤告，法官判決公訴不受理。

檢方起訴指出，陳姓女子二○二一年十月被家長發現涉嫌對年僅一歲的幼童賞巴掌、捏臉，導致幼童不敢去托嬰中心，經家長調閱托嬰中心監視器，才發現小孩被打，立刻通報社會局。經追查，不只一名幼童受害，還有六名嬰幼兒也遭同樣手法對待。

陳姓女托育員傷害兒童的手法，最常是捏臉頰、毆打四肢，還有一名幼童被摀住嘴巴搖晃身軀，監視器還拍到陳女直接抓著幼兒的手腕舉起再傷害，有幼童被連續拍打。家長看到監視器畫面後，氣得帶孩子到醫院驗傷，並報警提告。

陳女在二○二一年十月五日被家長通報到高雄市社會局，她當天火速離職，但至少有三名幼兒的家長聯手提告。

高雄市警婦幼警察隊及高雄地檢署偵辦，發現她與另外一名托育人員都有傷害幼童的情況。

陳女坦承犯行，檢察官斥責她身為托嬰中心的托育人員，辜負這些幼童父母的信任，多次狠心虐待、毆打幼兒，沒有身為托育人員應有的敬業與愛心，請求法官從重量處七月以上有期徒刑。

高雄地院審理期間，陳女與被害家長們和解，家長同意撤告，因成年人故意對兒童犯傷害罪屬告訴乃論之罪，合議庭不經言詞辯論，判公訴不受理，陳女逃過刑事處罰。