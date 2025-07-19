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北市2警浮報伙食費 緩刑、降級

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

台北市警中正一分局吳姓警員、江姓警務佐從超市購買便宜的食品給被拘留的人犯當三餐，再向小吃店索取空白的免用統一發票收據，製作不實的被拘留（候詢）人伙食費清冊，向分局會計室申請核銷，結餘款拿來買拘留所的衛生紙、清潔用品。台北市政府認為兩人嚴重害警察機關信譽及形象，移送懲戒，懲戒法院判二人各降一級改敘。

刑事部分，台北地檢署依行使公務員登載不實公文書罪起訴吳、江，台北地方法院因二人自白犯罪，法官認為已知警惕、應不會再犯，判二人各一年徒刑，併宣告緩刑三年，支付公庫六萬元。

吳姓警員自二○○五年七月起就在中正一分局偵查隊任職，擔任拘留所警衛，江姓警務佐則於二○一九年七月到職，二人負責在押拘留人犯戒護和伙食供膳。

二○二○年二月起至二○二二年九月底，江到超市購買冷凍食品、罐裝飲料當拘留人犯的早餐，午、晚餐另購便當，吳再以每人早餐四十元、便當八十元乘算的總價填入小吃店收據，向會計室申請核銷二萬六七六○元人犯伙食費。二○二二年十月至二○二三年四月間因拘留人犯早餐費調高為每人五十元，兩人如法炮製，再申請核銷六千九百元。

分局察覺有異，報請北檢偵辦。原本檢舉指兩名員警涉犯貪汙治罪條例「利用職務上之機會詐取財物罪」，但檢察官認為吳姓警員核銷的人犯伙食費匯入他銀行帳戶後，就領出放在拘留所公文櫃抽屜，作為購買清潔用品之用，未「將公款挪為私用涉及貪瀆」，此部分北檢不起訴，僅起訴行使公務員登載不實公文書罪。

台北地院認為兩人的行為影響市警局管理人犯伙食費核銷正確性，依法判刑懲儆，考量他們沒有前科，給予緩刑。

台北市政府認為兩員警嚴重影響警譽，移送懲戒。懲戒法院指吳姓警員、江姓警務佐除觸犯刑罰法律，也違反公務員服務法「公務員應誠信，不得有損害公務員名譽及政府信譽行為」規定，他們身為警察竟知法犯法，使民眾喪失對公務員執行職務的尊重與信賴，為維持公務紀律，有懲戒必要。衡酌兩人將結餘款用來買拘留所的衛生紙和清潔用品、任職期間工作表現，各判降一級改敘。

警察 公務員

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