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樹倒壓死騎士 草屯敦和國小判賠288.3萬

聯合報／ 記者江良誠／南投報導

南投縣草屯鎮敦和國小圍牆旁榕樹去年倒塌，壓死林姓機車騎士，死者家屬提告聲請國家賠償。南投地方法院近日判決，學校應賠償死者母親與女兒共288.3萬元，認定校方未盡妥善管理責任。校方決定不再上訴，將依判決內容全數賠償。

事故發生在去年6月29日中午，林姓婦人騎機車行經敦和國小側門的仁愛街，突然圍牆旁大榕樹倒塌，直接壓中婦人，送醫後傷重不治。校方表示，當時出現6級強陣風，可能是樹木傾倒原因。

不過，法院調查發現，當天風勢與樹倒無直接因果關係；敦和國小聲稱平時有定期修剪樹木，但過去已有多起校內樹木枯死或倒塌事件，顯示樹木管理明顯不足，校方應負起疏於維護管理責任。

法院最終判決，校方應賠償林婦母親精神撫慰金130萬元，並賠償其女兒精神撫慰金130萬元，及喪葬費28萬3000元，共計288.3萬元。案件仍可上訴，校方表示尊重司法判決，不再提出上訴，並完成賠償程序。

南投縣教育處表示，已責成縣內所有國中小學，加強校園綠樹巡檢與修剪作業，將邀請專業園藝或樹木保養人員進行「校樹健檢」，針對高風險老樹進行專業評估與處理，開學後辦理專業培訓研習，協助學校避免類似事件再度發生。

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