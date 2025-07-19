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逾7千人按讚！小鮮肉帥警宣導防制性剝削爆紅 網歪樓：想抽帥警IG
放暑假，嘉市警察局為防範青少年淪為性剝削被害人，防範犯罪宣導，在臉書粉專宣傳辦理「防制兒少性剝削」抽獎活動，文中貼1名警察手拿「警察大白熊」玩偶，貼文發布，引起大批網友留言，不是為獲得大白熊，而是為抽宣傳照帥警的IG帳號，還有網友說，「是抽這位警官嗎？」網友歪樓，讓警方啼笑皆非。
市警局為防治兒少性剝削，發布抽獎貼文，內容含私密照外流4步驟：蒐證、報警、求助、檢舉；杜絕兒少性剝削四不：不拍攝、不持有、不轉傳、不八卦。並祭出抽獎獎項：「警察大白熊」玩偶1隻。
不過，許多網友對宣傳照的帥警，更感興趣，紛紛留言：「抽獎是抽這位警官嗎」「大白熊抱歉了，我想抽IG」，「可以幫我上銬嗎？」、「這位警察顏值很高」，貼文吸引逾7千人按讚。
據了解，擔綱臉書粉專宣傳的30歲劉姓警察，從警6年，服務嘉市警察局保安警察隊，具有繪畫設計天賦，2021年曾與警界、圈外朋友舉辦過插畫展「警政文庫x三雞哥正義聯展」、設計服務單位的臂章、周邊，參與過參與嘉義縣38婦女節人像速寫活動，警方對網友歪樓，啼笑皆非，卻達到宣導效果。
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