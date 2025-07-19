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國1北上北斗路段掉落布鉤繩 高公局派人撿拾遭遊覽車撞傷送醫

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

國1彰化縣北斗鎮到田尾鄉的北上217公里路段，今發生遊覽車追撞撿拾掉落的布鉤繩等物人員的意外事故，送醫救治，幸好遊覽車放慢車速，陳姓人員擦挫傷，無生命危險。

據了解，國道斗南事故處理班接獲通報，國1北上217.3公里的中線及外側車道有掉落布鉤繩等物，即派員撿拾。許姓司機駕駛遊覽車行經國1北上217公里時，疑未注意前方有撿掉掉落物的工程車和人員，擦撞正在撿拾掉落物的51歲陳姓工作人員，遊覽車急剎，許姓司機和車上乘客未受傷，但陳姓工作人員跌坐路上。

陳姓工作人員被送衛福部彰化醫院醫治，全身擦挫傷，幸無生命危險。車禍造成北上217公里往南迴堵約一公里，有關肇事經過及肇因研判由國道第三大隊持續調查釐清。

國1彰化縣北上217.3公里路段，今發生遊覽車追撞撿拾掉落的布鉤繩等物人員的意外事故。圖／民眾提供
國1彰化縣北上217.3公里路段，今發生遊覽車追撞撿拾掉落的布鉤繩等物人員的意外事故。圖／民眾提供

遊覽車

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