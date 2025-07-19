高雄90歲翁探視住院愛妻騎車迷路35公里 撿手機又滑落河堤受困一夜
高齡90歲洪姓老翁16日傍晚騎機車從高市左營區住家到三民區高醫探視住院妻，但迷路一路騎到離家約35公里的林園，想拿手機打電話給家人，手機不小心掉落河床，下車撿拾人滑落河堤受困一夜，家人發現他失聯報警，直到翌日上午6時民眾發現才獲救。
林園警分局指出，家住左營區的90歲洪姓老翁7月16日傍晚騎機車探視住在高醫的妻子，因高齡記憶不佳，洪翁未往高醫方向騎乘，一路騎到離家約35公里的大寮區，因發現四周人生地不熟，正打算拿出手機聯絡家人時，手機又不慎滑落林園區工業三路附近的河床。
洪翁為下到河床撿手機，因路太泥濘、濕滑，一個不小心，人又滑落河堤下，陷入草叢泥濘中動彈不得。
洪翁家人發現他未到醫院，人又聯絡不上，找了一夜，擔心安危焦急報警；警方於翌日清晨5時接獲通報，1小時後接到民眾通報指發現河堤旁有老人家受困泥地，中芸所員警和消防員同步趕抵。
後消防人員以吊掛方式將洪翁救上岸，經檢視所幸僅有輕微擦傷，無須送醫。洪翁在派出所稍作休息後，員警貼心買早餐供其果腹，並聯繫家人，洪翁女兒趕到派出所，見老父平安無恙，頻向警方致謝。
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