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「砰」巨響！疑電線走火 基隆安樂區台電人孔蓋爆炸噴

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市安樂區安樂路一段161號民宅前一處台電人孔蓋，今天上午10時突然「砰」的一聲巨響後飛起，幸好沒有砸到人，附近民眾都嚇了一大跳。台電獲報後立即派人員搶修，約在45分後修好恢復供電。

市議員吳驊珈表示，安樂路一段161號民宅前方的台電人孔蓋，今天上午10時不明原因，疑壓力過大發生爆炸往上猛噴，多位民眾看到人孔蓋飛起後再掉落，造成周邊停電，通報台電立即處理，她請大家行經此路注意安全，民宅沒電耐心等候。

吳驊珈說，意外發生後現場有一個洞，為免民眾經過時發生危險，民眾協助先拿三角錐等物阻擋，避免人車經過時發生危險。感謝台電火速修完成，恢復供電。

安樂區嘉仁里長王貴美也到現場關心，吳驊珈說，台電派員至現場搶修，初步判斷原因為電線走火，已經請搶修人員注意安全，確認線路停電後搶修。

「砰」巨響基隆人孔蓋爆炸噴起，疑電走火民眾嚇一大跳。圖／議員吳驊珈提供
「砰」巨響基隆人孔蓋爆炸噴起，疑電走火民眾嚇一大跳。圖／議員吳驊珈提供

基隆 台電 停電

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