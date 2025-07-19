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菲籍移工證件遺落計程車 楊梅警調閱監視器助找回

桃園電子報／ 桃園電子報

27歲菲律賓籍移工瓦迪茲日前在搭乘計程車時，不慎將存有重要證件的文件夾遺落車上。楊梅分局草湳派出所獲報後立即調閱沿線監視器過濾畫面，最終成功聯絡到司機並協助取回遺失的物品。

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瓦迪茲對於警方積極的協助表達感謝，同時稱讚臺灣治安良好，讓他感到安心。圖：警方提供

楊梅分局表示，17日下午16時許，瓦迪茲至草湳派出所報案，表示自己不慎將重要的文件夾遺落於計程車上，警員唐裕豪立即關心詢問。經過了解，瓦迪茲於上午10時許搭乘計程車前往新竹，抵達目的地後卻將放有個人重要身分文件、工作合約及存摺的文件夾遺落於計程車上，一直到了下午才驚覺文件夾遺失。由於是在埔心火車站前搭乘計程車，瓦迪茲便立即返回搭車點尋找，不過尋找無果才焦急趕赴派出所報案請求協助。唐裕豪獲報後立即調閱監視器協助，由於瓦迪茲無法提供搭乘車輛的具體資訊，員警便依據其活動路線逐段調閱監視器影像，經過約半小時的比對篩選，最終成功查出該計程車車號並聯絡上司機，順利取回了文件夾，且內部物品經確認皆無短少。瓦迪茲對於警方積極的協助表達感謝，同時稱讚臺灣治安良好，讓他感到安心。

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楊梅分局草湳派出所獲報後立即調閱沿線監視器過濾畫面，最終成功聯絡到司機並協助取回遺失的物品。圖：警方提供

楊梅分局長張仁傑表示，為民服務是警察重要工作之一，不論任何身分的民眾只要需要幫忙，警方必定積極提供必要的協助，若遇到困難時可隨時撥打110報案電話請求協助。

本文章來自《桃園電子報》。原文：菲籍移工證件遺落計程車 楊梅警調閱監視器助找回

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